Revelan la causa de muerte del TikToker Cooper Noriega

Poco después de que se confirmara su muerte, muchos amigos cercanos expresaron sus condolencias en línea y compartieron buenos recuerdos de la personalidad de las redes sociales. "Me duele el corazón", escribió Blake Gray en la sección de comentarios de la publicación de Instagram de Cooper. "No se siente real. Por favor, dime que no es real. Siempre tuviste la energía más positiva sin importar dónde estuviéramos. Descansa tranquilo, coop".

La ex novia de Cooper, Sabrina "Sab" Quesada, también rindió homenaje a "la luz de mi vida" con un conmovedor homenaje en Instagram.