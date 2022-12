Justin Bieber estalla contra esta colección de H&M que no tuvo su aprobación

"Yo no lo compraría si fuera tú", continuó. "La mercancía de H&M que hicieron de mí es basura y no la aprobé, no la compres".

En cuanto a la colección de la que habla Justin, la marca lanzó recientemente varias piezas con el ganador del Grammy, que incluyen un bolso de mano, una camisa y una sudadera con imágenes de Justin, así como sudaderas que dicen "World Tour" y letras de su canción "Ghost" que dice, "'Te extraño más que a la vida'".