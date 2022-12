Todos los motivos que ha dado Poncho Herrera para no volver a RBD

En 2008, Poncho dijo en el programa En la luna con Jesús Guzmán: "El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián [productor del grupo] y ante mis compañeros fue como [sonido] porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que 'gracias, pero no'"

Por esas declaraciones ha sido señalado con el responsable de la disolución.