Jenna Ortega explica cómo nació su escena viral de baile en Wednesday

Solo había un pequeño problema. "No lo había repasado en absoluto", dijo la actriz, y agregó, "Oh, Dios mío. Me estaba pateando a mí misma. Me sentí como una tonta. No soy bailarina. No hago nada de eso. No tengo experiencia en ese campo. No dormí durante dos días".

Ortega dijo que para prepararse para el baile vio videos de la banda de rock de los años 70s Siouxsie and the Banshees y de las cantantes de rock Lene Lovich y Nina Hagen, "imágenes de archivo de niños góticos bailando en clubes en los años 80s" y del actor francés Denis Lavant en la película de 1999 Beau Travail.

Con su baile, la actriz también rindió homenaje a Lisa Loring, quien, a los 6 años, originó el papel en pantalla de Wednesday Addams en la serie de comedia de los años 60s The Addams Family. "Hice un poco de su mezcla que ella hace", dijo Ortega. "Y, por supuesto, lo cortaron de la cámara cuando lo hice, pero está ahí, lo sé".