Stephanie Bissonnette de Mean Girls the Musical murió a los 32 años

Después de graduarse del Conservatorio de Artes Escénicas de la Universidad de Point Park, Stephanie actuó con Royal Caribbean.

Eventualmente se mudó a Nueva York para enseñar y coreografiar. Además de su papel en Mean Girls the Musical, la intérprete de Broadway ayudó a coreografiar The Muny, Riverside Theatre, Shakespeare Theatre Company y Seven Angels Theatre.

Stephanie también apareció en videos musicales, incluido "Never Comin' Down" de Keith Urban.