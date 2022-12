¿Por qué Amber Heard finalmente decidió aceptar el veredicto del caso de difamación de Johnny Depp?

"Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar", continuó Heard, quien solicitó el divorcio de Depp en 2016. "No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz de ahora en adelante".