Todo lo que debes saber sobre la nueva novia de Alex Rodríguez

Instagram

"Cualquier cosa que no me sirva se va de mi vida", compartió en Instagram Stories ese mayo. "Está surgiendo una nueva energía. Se están desbloqueando nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva fase de mi vida está llegando".

Poco después de su separación de A-Rod, Jennifer volvió a estar con su ex prometido Ben Affleck. La pareja se fugó a Las Vegas en julio pasado y celebró con una lujosa boda en la casa del actor en Georgia, llena de familiares y amigos, el mes siguiente.

Durante su reciente aparición en Who's Talking to Chris Wallace?, se le preguntó a Alex cómo se sentía acerca de que su ex siguiera adelante. Si bien no tuvo mucho que decir sobre el tema, el atleta expresó que solo quiere lo mejor para Jennifer y sus mellizos de 14 años Emme y Max, a quienes ella comparte con su exesposo Marc Anthony.

"Con Jennifer, mira, fue una buena experiencia", dijo Alex en octubre, "y les deseo a ella y a los niños, que son inteligentes, hermosos y maravillosos, les deseo lo mejor".

Repasa la relación de J.Lo y A-Rod a continuación: