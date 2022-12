¿El Kun Agüero y Antonela Roccuzzo pueden ser sancionados por agarrar la Copa del Mundo?

Hay un reglamento acerca de quienes pueden tener acceso al soñado trofeo del Mundial.

Este de 18 de diciembre, Argentina logró sumar una tercera estrella a su escudo al convertirse en campeones de Qatar 2022. Messi escribió en Instagram: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer".