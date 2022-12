¿La salida de Henry Cavill de Superman afectará el futuro de Liam Hemsworth en The Witcher?

¿Henry Cavill cambiará su capa por una armadura adicional?

A pesar de la revelación del 14 de diciembre de que Cavill ya no interpretará a Superman, el actor no volverá a interpretar a Geralt en The Witcher de Netflix, el programa del que renunció después de filmar la tercera temporada.

Liam Hemsworth fue anunciado como el reemplazo de Cavill para la próxima cuarta temporada y, según Deadline, esos planes aún están vigentes. El medio dice que la salida de Cavill fue "amistosa y elección de Cavill".