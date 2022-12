Tienes que ver el nuevo look de Khloé Kardashian

"Me encanta esto", comentó su hermana Kim Kardashian debajo de la publicación de Khloé. Su madre Kris Jenner estuvo de acuerdo, "Tan MAGNÍFICA". Y se BFF Malika Haqq se sumó a la conversación diciendo, "Taaaan bien".

A lo largo de los años, Khloé ha lucido varios peinados diferentes, desde cortos y rizados hasta largos y lisos. También ha jugado con una variedad de tonos, que incluyen castaño, miel, rubio platino y rojo.

"Nunca me gusta quedarme con un look por mucho tiempo. Cabello corto, mucho glam, labios brillantes, nombra un look, lo he probado", le dijo la magnate de Good American a People en septiembre de 2020. "Tienes la oportunidad de ser un personaje diferente cada día y experimentar. Para mí, la belleza debería ser cualquier cosa menos aburrida. Es una forma de autoexpresión. Realmente no hay bueno o malo, se trata más de cómo te hace sentir".