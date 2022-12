Khloé Kardashian responde: ¿Está teniendo sexo con Tristan Thompson?

Eres de los que se pregunta: ¿Khloé Kardashian y Tristan Thompson están durmiendo juntos?

Khloé se sinceró sobre el estatus de su relación mientras Kourtney Kardashian la interrogaba para la serie de pruebas del detector de mentiras de Vanity Fair.

"¿Estás durmiendo con Tristán?", preguntó Kourtney en el video, que se estrenó el 15 de diciembre. Khloé respondió, "No, no lo hago. Realmente no lo hago".

Después de que el detector de mentiras confirmara que su declaración era cierta, Khloé confesó, "Me moriría si dijera que lo hago".