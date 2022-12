Tienes que ver a Salma Hayek convertida en Cenicienta en la alfombra roja

Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Salma, que ha estado casada con François-Henri Pinault desde 2009 y comparte con él a su hija Valentina, de 15 años, será vista próximamente en la muy esperada película Magic Mike's Last Dance, interpretando al interés amoroso de Channing Tatum.

"Mira, no me voy a quejar", le dijo a People sobre su papel. "En un día promedio, tenía que trabajar con 12 strippers. No uno, ni dos, 12. Aun así fue un trabajo duro".