Channing Tatum le rinde un conmovedor tributo a Stephen “tWitch” Boss después de su suicidio

Channing Tatum se encuentra entre los que están de luto por la pérdida del DJ Stephen "tWitch" Boss.

El actor dijo que se quedó sin palabras al enterarse de la muerte de Boss a los 40 años, escribiendo un mensaje en Instagram el 14 de diciembre acompañado de una vieja selfie de ambos. En la foto, los dos usan gorras negras a juego, que recuerdan el atuendo que usaron mientras actuaban juntos en la película de baile Magic Mike XXL de 2015.

"No tengo palabras", escribió Tatum en su publicación. "No hay nada. Mi cabeza o mi corazón no pueden entender esto. Hay tanto... No sé por dónde empezar. Te amo. Te veré de nuevo, amigo mío. Hasta entonces".