¿Por qué Henry Cavill no regresará como Superman?

Si bien los detalles exactos de esta nueva película de Superman aún están en secreto, Gunn dejó en claro que no es una historia de origen. El ejecutivo también confirmó que está escribiendo la película y "lo ha estado haciendo durante un tiempo".

En cuanto al director, Gunn (cuyas películas pasadas incluyen Guardianes de la galaxia y El escuadrón suicida) señaló que "todavía no sabemos quién dirige". Pero cuando un seguidor preguntó si Ben Affleck, quien además de dirigir películas como Argo y The Town interpretó a Batman en Batman v. Superman: Dawn of Justice y Justice League, podría dirigir la película, Gunn respondió, "Me reuní con Ben ayer precisamente porque él quiere dirigir y nosotros queremos que él dirija, solo tenemos que encontrar el proyecto adecuado".

E! News se ha comunicado con DC Studios para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.