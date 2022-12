Así reacciona Aitana al ser consultada sobre su ruptura con Miguel Bernardeau

Horas después, la intérprete de Mon Amour asistió a un evento navideño organizado Yves Saint Laurent Beauté en Madrid. Desde luego, la prensa del corazón aprovechó la oportunidad de consultarle sobre el revuelo.

Primero, al ser consultada sobre cómo estaba, Aitana dijo: "Súper bien, pero me he puesto muy mala de una gripe", según se ve en un video de Europapress. Y al ser consultada directamente sobre supuesta nueva soltería, dijo: "Sabéis perfectamente todos que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto".

Ante la insistencia de los reporteros, la joven de 23 años dijo educadamente: "Entiendo vuestro trabajo... Respecto a mi vida personal no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".