Anahí confronta a Maca Carriedo por los tweets en los que se burló de su anorexia

Fue durante la final de "La Más Draga" que Anahí resaltó los ofensivos comentarios que Maca Carreido publicó en su Twitter.

Esto después de que Maca se saltara la opinión de la cantante, quien le reclamó diciendo que ya sabía que le caía un poco "gorda" pero que no la omitiera...

"Ya sé que te caigo medio gorda, pero no", expresó Anahí. Mientras que Carreido le respondió: "No digas eso. Yo te quiero mucho". La ex RBD se mostró incrédula y replicó "Eso déjalo en Twitter, aquí no".