¿Kim Cattrall realmente hará un cameo en Emily in Paris? Mira lo que nos dijo Lily Collins...

Este crossover sin duda sería très chic.

La actriz Kim Cattrall hizo una aparición sorpresa en la alfombra roja en el estreno de la tercera temporada de Emily in Paris el 6 de diciembre, alimentando los rumores de un posible cameo como su personaje icónico de Sex and the City, Samantha Jones. En cuanto a si la estrella alguna vez aparecerá en la serie de Netflix, que proviene del creador de SATC, Darren Star, Lily Collins dijo en exclusiva en el episodio del 14 de diciembre de E! News, "También queremos saber eso".