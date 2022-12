AMLO invita a Bad Bunny a que se "reivindique" con concierto gratuito en el Zócalo: le pondrá tirolesa

Por tal motivo hizo una invitación al cantante a interpretar en el país para "reivindicarse", aunque no se le pagaría:

"Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular… porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar", propuso el mandatario.