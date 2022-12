Una desconsolada Ellen DeGeneres honra a Stephen "tWitch" Boss después de su muerte

La esposa de Boss, Allison Holker, con quien tuvo a sus hijos Weslie (14), Maddox (6) y Zaia (3), confirmó su muerte en un comunicado del 14 de diciembre a E! News.

"Es con el más profundo de los pesares que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó", afirmó. "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans".

Antes de su tiempo en The Ellen DeGeneres Show, Boss apareció como concursante en varios programas de competencia, antes de saltar a la fama como finalista en So You Think You Can Dance en 2008. Más tarde apareció en una temporada All-Star y regresó como un juez. Junto con Holker, también fue host de Fairy Tale Weddings de Disney.