Aitana y Miguel Bernardeau terminan su relación tras cuatro años juntos

En octubre, la cantante de Mon Amour dijo a Vanity Fair que pensó que sería difícil trabajar con su chico "no por discutir o no, sino porque al final trabajar con tu pareja…". Pero el resultado fue el mejor "Me ha parecido una experiencia preciosa".

En la entrevista, Aitana se sinceró por primera vez acerca de cómo fue que se conocieron. Y sí, fue gracias a Élite: "Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo. Un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo".

Continuó: "Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno… pasó algo más".