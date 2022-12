Ellen Pompeo explica por qué abandonó Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo sabía que era hora de dejar Grey's Anatomy, porque tenía miedo de lo que sucedería si no lo hacía.

"Tengo que mezclarlo un poco", dijo en The Drew Barrymore Show el 13 de diciembre. "Tengo 53 años, mi cerebro es como huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo. No puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días".

Y dejar Grey's, donde se ha presentado como Meredith Grey durante 19 años, le da la oportunidad de finalmente extender un poco sus alas.