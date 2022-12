Shasa Sokol critica a Yordi Rosado por su entrevista con Luis de Llano

"A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador [...] El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante", dijo.

Shasa se manifestó al respecto y expuso: "No te faltó experiencia, sino empatía(...) "Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas".