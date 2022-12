Tienes que ver cómo ha crecido la hija de Jude Law en The Holiday

En su reciente TikTok, Miffy, quien dejó la industria de la actuación después de su papel en la película Beautiful Enough de 2011, compartió si estaría interesada o no en volver al personaje de Sophie para una secuela de The Holiday. Como ella dijo, "nunca diría que no".

No es que la oportunidad se haya presentado.

"Un montón de artículos circulaban diciendo que iba a haber una secuela de The Holiday", dijo Miffy. "Desafortunadamente, esto fue solo un rumor que se disparó muy rápidamente. No es nada".