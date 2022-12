Mira el insólito despliegue que provocó Jin de BTS al iniciar el servicio militar

Este 12 de diciembre, Jin ingresó al centro militar situado en Yeocheon, 60 kilómetros al norte de Seúl, según reseña Infobae.

"Tanto el artista como la agencia que representa a la banda habían pedido encarecidamente a los seguidores de BTS que no acudieran a despedir a su ídolo". No obstante, esto no se cumplió y cientos de personas llegaron para manifestar apoyo al cantante.

Por lo tanto, las autoridades se desplegaron 300 efectivos de equipos de emergencia en la entrada del cuartel. El ingreso se habría hecho con un convoy de seis furgonetas negras con los cristales oscuros.