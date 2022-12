Este beisbolista de Grandes Ligas se declara abiertamente gay

A través de un emotivo escrito en Facebook, el atleta de 33 años anunció que es gay.

"He luchado toda mi vida para sentirme cómodo en mi propia piel. Me he distanciado deliberadamente de las personas para tratar de protegerme".

"Eventualmente, sin embargo, es un vendaje que cubre una herida que necesita aire fresco para sanar. Tienes que arrancarlo en algún momento si realmente quieres mejorar. La vergüenza me ha mantenido callado todos estos años, pero el amor finalmente me ha liberado".