¿RBD realmente hará una gira en 2023?

Agregan: "El perfil garantiza que la gira se llamará "RBD - TOUR REENCUENTRO" y pasará por los siguientes países: Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México".

El tiktoker mexicano Pablo Chagra publicó un informe donde también lo confirma: "RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones".

Hasta los momentos no ha habido un anuncio oficial por parte de la banda y sus integrantes.