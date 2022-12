Camila Fernández le canta a la Virgen de Guadalupe y también a Vicente Fernández

"Sigo sin creer que no estás, qué bonita fiesta han de tener la Virgen y tú, me haces mucha falta. Te amo tata", escribió al lado de una foto a blanco y negro en la que ambos aparecen sonriendo.

A pesar de su partida y las dificultades que tuvo para superar este difícil momento, la cantante publicó recientemente su disco "Vulnerable" con una fusión de urbano y mariachi.

"No quería ni levantarme de la cama, no quería saber nada de nadie, en eso me mandan la canción de 'Volver', y es para una pareja, ya la tenía grabada. Y me dicen, tienes que grabar los videos de estas canciones, ya sé que estás en depresión pero tienes que sacar el álbum y yo lo único que podía pensar era en mi abuelo, estaba deprimidísima".