Kaley Cuoco, Ana de Armas y más estrellas reaccionan a sus nominaciones a los Golden Globes 2023

Y los nominados son...

El 12 de diciembre, Mayan López y Selenis Leyva, la última de las cuales reemplazó a George López después de que dio positivo por COVID-19, revelaron el grupo más nuevo de nominados para los Globos de Oro, que serán presentados por el comediante Jerrod Carmichael en enero.

En las categorías de TV, Abbott Elementary lidera el grupo con cinco nominaciones, seguido de The Crown, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Only Murders in the Building, Pam & Tommy y The White Lotus con cuatro cada uno. En cuanto a los contendientes de películas, The Banshees of Inisherin se dirige a la noche con la mayor cantidad de nominaciones, un total de ocho, con Everything Everywhere All at Once (seis), Babylon (5) y The Fabelmans (5) muy de cerca.