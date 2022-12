Nominaciones Golden Globes 2023: Los ignorados y las sorpresas de Tom Cruise a Selena Gomez

Este año, la comedia negra irlandesa Banshees of Inisherin obtuvo la mayor cantidad de nominaciones con ocho, seguida de Everything Everywhere All at Once con seis, mientras que Abbott Elementary de Quinta Brunson lideró en el lado de la televisión con cinco nominaciones. La propia Brunson fue nominada a Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia junto a Kaley Cuoco por The Flight Attendant, Jenna Ortega por Wednesday, Jean Smart por Hacks y Selena Gomez por Only Murders in the Building en su primera nominación.

Como era de esperar, Brendan Fraser obtuvo una nominación a Mejor Actor por su actuación en The Whale. Sin embargo, el actor le reveló en noviembre a GQ que no asistirá a la ceremonia después de su acusación de 2018 de que Philip Berk, expresidente y miembro de la HFPA, había manoseado y agredido a Fraser en un almuerzo de 2003. (Berk, quien fue expulsado de la organización en 2021 por una controversia separada, lo negó, aunque admitió haber escrito una disculpa a Fraser). Fraser competirá contra Austin Butler, Hugh Jackman, Bill Nighy y Jeremy Pope por la Mejor Interpretación de un Actor en una película - Drama.