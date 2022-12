¡Histórico! Selena Gomez consigue su primera nominación al Golden Globe por actuación

Además de actuar en Only Murders in the Building—junto con Martin y Short—Gomez es productora ejecutiva. Y ella ama la serie como una canción de amor, bebé.

"Este programa ha cambiado mi vida de muchas maneras", le dijo a Good Morning America en el estreno de la segunda temporada de Only Murders in the Building, que ahora se está preparando para la temporada 3, en junio. "Poder asumir este papel fue una de las mejores oportunidades, y luego estoy rodeado de estos muchachos que son leyendas certificadas y es genial".