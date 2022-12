La lista de nominados a los Golden Globes 2023 está aquí

Mejor Interpretación de un Actor en una Miniserie, Serie de Antología, o Película para TV

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan, Pam and Tommy

Mejor Interpretación de un Actor de Reparto en una Miniserie, Serie de Antología, o Película para TV

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam and Tommy

Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de TV - Musical o Comedia

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear