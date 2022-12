Selena Gomez responde a comentario de que era "flaca" cuando estaba con Justin Bieber

La estrella de Only Murders In The Building continuó: "Es una combinación de todo. Es el medicamento que tengo que tomar por el resto de mi vida. Depende incluso del mes, para ser honesto. Entonces, para mí, realmente noté cuando la gente comenzó a atacarme por eso. Y en realidad, esa es solo mi verdad. Fluctúo. Depende de lo que esté sucediendo en mi vida... Y eso me afectó mucho, ¿sabes? Creo que para mí, eso realmente me afectó".

A principios de este año, Selena terminó con los golpes corporales con un video en sus propias TikTok Stories que presentaba la canción de Tyga Rack City de fondo mientras pronunciaba la letra: "Soy una muthaf--kin' star".