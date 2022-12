Nick Carter regresó al escenario después de ser acusado de violación

Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio

Esta no es la primera vez que Carter ha enfrentado denuncias de abuso sexual en su contra. En el 2017, la cantante pop Melissa Schuman lo acusó de haberla violado cuando tenía 15 años, antes de que fuera mayor de edad. Carter negó sus declaraciones y no se presentaron cargos criminales en su contra. En 2018, la oficina de abogados del condado de Los Ángeles declaró en unos documentos "el estatuto de limitaciones expiró en el 2008. De hecho, un análisis de fortalezas y debilidades de la evidencia no fue garantizada y fue rechazado".