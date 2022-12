Mariska Hargitay rompe el silencio sobre la salida de Kelli Giddish de La Ley y el Orden: UVE

Mariska Hargitay está rindiendo homenaje a su coprotagonista de toda la vida.

Después del episodio final de Kelli Giddish en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales el 8 de diciembre, la estrella compartió un mensaje sincero a su compañera detective UVE en Instagram.

"Kelli, me encantó actuar, aprender, crecer, hablar, reír y llorar contigo. Me encantó ver tus interpretaciones dolorosamente hermosas", escribió Mariska, "Me encantó ver cómo nuestra amistad se profundizaba, crecía y florecía. Me encantó cada minuto y te extrañaré mucho. Tienes mi respeto, mi gratitud y mi amor para siempre. xo M".