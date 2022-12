Kourtney Kardashian comparte otra dura realidad de la fertilización in vitro

La empresaria de 43 años habló anteriormente sobre cómo el procedimiento de FIV ejerció presión sobre sus niveles de energía y compartió que se había sometido a un escáner cerebral para ver los efectos. "Cuando fui a buscar los resultados, el médico pensó que se debía principalmente a la FIV porque afecta las glándulas suprarrenales, la tiroides y las hormonas", dijo en el episodio del 4 de octubre del podcast Not Skinny But Not Fat. "Mis niveles de energía desde que comencé eso han bajado mucho y no lo he hecho desde enero o febrero y aún así mis niveles de energía todavía están muy bajos".