¿Se confirma infidelidad a Shakira? Revelan cuando habría comenzado Piqué con Clara Chía Martí

Casi inmediatamente, Gerard dio cuenta que tenía nuevo amor: Clara Chía Martí. Para muchos, acertaba la teoría de que el romance comenzó cuando aún estaba con la cantante.

La llegada del tema Te Felicito parecía dar señales sobre la teoría de que la habían habido otras infidelidades: "Me lo advirtieron pero no hice caso, Me di cuenta que lo tuyo es falso, Fue la gota que rebasó el vaso".