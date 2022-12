El conmovedor mensaje del Kun Agüero a Leo Messi y la selección argentina

Y el Kun respondió, "Yo también me vi en un video y parecía un cuadrado gigante. Igual estoy un poco gordo. Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota".

El relató de Agüero llamó la atención de Messi, quien preguntó, "¿Te controla el médico?"

"Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte", le explicó Sergio.