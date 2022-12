Meghan Markle desearía que su introducción a la vida real hubiese sido como en "El Diario de la Princesa"

Cómo Harry fue en contra de la familia para proteger a Meghan

Después de que su relación se hizo pública, tanto Harry como Meghan admitieron estar sorprendidos por lo que llamaron "matices raciales" y luego "racismo absoluto" de ciertos medios de comunicación. "En ese momento, no estaba pensando en cómo la raza jugaba un papel en todo esto", dice Meghan. "Realmente no pensé en eso".

Molesto por el trato que estaba recibiendo Meghan, Harry dice que el Palacio le dijo que no dijera nada.

"Pero lo que la gente necesita entender es que, en lo que respecta a gran parte de la familia, todo lo que ella estaba pasando, ellos también lo habían pasado", explica Harry. "Así que fue casi como un rito de iniciación. Algunos de los miembros de la familia decían, 'Pero mi esposa tuvo que pasar por eso, entonces, ¿por qué tu novia debería recibir un trato diferente? ¿Por qué deberías recibir un trato especial? ¿Por qué ella ser protegida?' Y dije, 'La diferencia aquí es el elemento racial'".

Harry finalmente fue en contra del protocolo del Palacio, emitiendo una declaración en noviembre de 2016 que condenó el "abuso y acoso" al que Meghan estaba siendo sometida por los medios.

A pesar de los esfuerzos de Harry, el trato de los medios hacia Meghan no cambió. Pero en el momento de su compromiso en 2017, Meghan dijo que todavía creía lo que le decía la familia real.

"'Pasará, mejorará. Es justo lo que hacen desde el principio'", comparte Meghan. "Esta promesa de, 'Una vez que estés casada, no te preocupes, mejorará. Una vez que se acostumbren a ti, mejorará, por supuesto que mejorará'. Pero, a decir verdad, no importa cuánto lo intentara, no importa cuán buena fuera, no importaba lo que hiciera, todavía iban a encontrar una manera de destruirme".