Bad Bunny confirma que hará una pausa en su carrera ¿Por qué?

"Fue de repente, como un clic. Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y pensé, 'Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la energía más cabrón. Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible'".

Abandonó el escenario, tomó un té e hizo ejercicios vocales que lo hizo volver al ruedo.

El éxito y el gran momento que vive lo ha hecho crecer personalmente: "Diría que estoy en un punto de mi vida en el que me siento más centrado, más claro sobre quién soy y quién soy en lo que respecta a la industria de la música".