Brittney Griner fue liberada de la cárcel rusa gracias a un intercambio de prisioneros

"Mis padres me enseñaron dos cosas importantes", dijo Brittney al tribunal entre lágrimas después de los argumentos finales el 4 de agosto. "Asume tus responsabilidades y trabaja duro por todo lo que tienes. Por eso me declaro culpable de mis cargos. Entiendo los cargos en mi contra. No tenía intención de violar ninguna ley rusa. Quiero que los tribunales entiendan que fue un error honesto".

La atleta de 32 años continuó, "Nunca quise lastimar a nadie. Nunca quise violar ninguna ley rusa. Cometí un error honesto y espero que en su decisión no termine con mi vida aquí".

Brittney había testificado previamente que un médico en los Estados Unidos le recetó legalmente marihuana medicinal. Ella dijo que estaba pasando por la seguridad del aeropuerto cuando un miembro del personal le pidió que abriera su bolso, lo que llevó al descubrimiento de los cartuchos, según NBC News. Después de firmar documentos que no podía entender sin Google Translate, la basquetbolista dijo que pudo llamar a un abogado antes de que le confiscaran el teléfono.

"En ese momento sentí que me retenían en contra de mi voluntad", dijo, según el medio. "Volví a preguntar qué estaba pasando y cuándo puedo ver a mi abogado. Luego me dijeron que tenía que ser interrogada".