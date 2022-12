Céline Dion es diagnosticada con un raro trastorno neurológico

"Como saben, siempre he sido un libro abierto", comenzó Dion en su video de Instagram. "No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando".

La artista de My Heart Will Go On continuó señalando que, si bien ella y su equipo todavía están aprendiendo sobre esta afección, ahora sabe que ha sido la causa de los espasmos que ha estado teniendo.