¿Por qué Kim Kardashian todavía se esfuerza en incluir a Kanye West en estos planes?

Kim Kardashian aún toma en cuenta a su ex.

El divorcio de la estrella de The Kardashians y Kanye West finalmente puede resolverse, pero eso no significa que esté cortando los lazos con su ex. Una fuente le dice a E! News que Kim se está asegurando de que el rapero Donda siga involucrado en la vida de sus cuatro hijos: North, 9, Saint, 7, Chicago, 4 y Psalm, 3, y esto incluye sus cumpleaños.