¿Julie Andrews regresará para El Diario de la Princesa 3?

Las películas también contaron con Heather Matarazzo, Mandy Moore, Chris Pine, Erik von Detten, Hector Elizondo y Sandra Oh.

Por su parte, Anne ya ha manifestado su interés por volver a Genovia.

"Quiero hacerlo", dijo la estrella de The Devil Wears Prada en un episodio de 2019 de Watch What Happens Live. "Todos realmente queremos que suceda. No queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nos encanta tanto como a ustedes. Es tan importante para nosotros como lo es para ustedes y no queremos entregar cualquier cosa hasta que esté lista. Pero estamos trabajando en ello".