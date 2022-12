Kim Cattrall alimenta los rumores de un posible cameo en Emily in Paris

Y aunque Cattrall puede aparecer en Emily in Paris, los fanáticos no deberían tener esperanzas de que regrese a And Just Like That... Después de todo, cuando rechazó una tercera película de Sex and the City, Cattrall dijo que "nunca " pidió ser parte del revival.

Además, incluso si ella y Parker hicieran las paces en medio de su infame enemistad, Cattrall dijo que no podía imaginar volver a interpretar su papel, especialmente dado que Samantha de And Just Like That... "se siente diferente a la Samantha que interpreté".