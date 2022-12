Mira el imponente look de Khloé Kardashian en los People's Choice Awards 2022

Y solo un par de meses después de que la larga serie de E! Keeping Up With the Kardashians terminara con su temporada final en junio del 2021, el show se llevó a casa el título a reality show del año en el 2021. Un honor que Kim llamó "agridulce" en su discurso de aceptación junto a Khloé y Kris.

"Ha sido un camino increíble de 14 años y todos estos recuerdos que jamás podremos reemplazar". Kim dijo en la ceremonia de premios. "Comenzamos este programa con la idea de traer nuestra loca familia en sus hogares y jamás habríamos imaginado que duraría tanto".