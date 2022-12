Ryan Reynolds confesó estar agradecido por su lento ascenso a la fama en los PCA's 2022

Todd Williamson/E! Entertainment/NBC via Getty Images

Entonces, no es de extrañar que Ryan haya sido nombrado "The People's Icon" en la ceremonia del 6 de diciembre, que tuvo lugar en The Barker Hangar en Santa Mónica, California.

A través de este premio, Ryan se une a Melissa McCarthy, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez y Halle Berry, quienes se llevaron a casa el máximo honor en E!

También fue nominado en otras dos categorías, The Comedy Movie Star of 2022 y The Male Movie Star of 2022, por su trabajo en The Adam Project de Netflix.

