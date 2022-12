¿Realmente es el final para Ellen Pompeo como Meredith Grey en Grey's Anatomy?

En cuanto a la longevidad de Meredith y Grey's Anatomy en general, Ellen le dio todo el crédito a los dedicados fans que posicionaron el programa.

"Ellos lo hacen todo posible, ¡poder para el pueblo!". Ellen dijo en la alfombra roja. "Me refiero a 19 temporadas, realmente han sido increíbles. Sin ellos, no podemos hacer nada. No podemos hacer dos temporadas".

Ellen se hizo eco de ese mismo sentimiento en una publicación de Instagram del 14 de noviembre cuando comenzó a despedirse de Meredith.