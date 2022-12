Todas las parejas que convirtieron los People's Choice Awards 2022 en la mejor cita

Organizado por Kenan Thompson por segundo año consecutivo, los PCA's 2022 presentan 40 categorías que abarcan películas, televisión y música. Además de que Ryan Reynolds recibirá el premio The People's Icon, la ceremonia también honrará a Lizzo con el premio The People's Champion y a la leyenda del country Shania Twain con el premio The Music Icon.

¿Quién más fue visto en la alfombra roja? Sigue desplazándote para ver todas las celebridades que hacen de los PCA's un momento inolvidable y checa el video de arriba para conocer a la ganadora como Influencer Latina del Año.