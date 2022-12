¡Shania Twain recrea su look de leopardo en los People's Choice Awards 2022!

Videos relacionados : ¡Shania Twain hizo una aparición memorable la alfombra roja de los People's Choice Awards!

¡Shania Twain hizo una aparición memorable la alfombra roja de los People's Choice Awards 2022!

La cantante de "I'm Gonna Getcha Good" mostró su nuevo look en tonos rosa. También usó un vestido hecho a la medida por Rodarte que mostraba todos los elementos de los momentos más importantes de su carrera, junto con un tocado de leopardo.

La superestrella del country recibirá el premio The Music Icon, en honor a su carrera de cuatro décadas y al impacto en la industria de la música, durante la ceremonia de este 6 de diciembre. La cantante de 57 años subirá al escenario para interpretar una mezcla de sus mayores éxitos, incluida su canción recién lanzada "Waking Up Dreaming", que se incluirá en su próximo sexto álbum Queen of Me, a estrenarse el 3 de febrero de 2023.

Esta noche marca el regreso de la cinco veces ganadora del Grammy al escenario de los People's Choice Awards, por primera vez desde su victoria en 2005 como Cantante Femenina Favorita de Country.

Shania compartió su emoción por ser honrada durante la ceremonia en un comunicado a E! News y agradeció a sus fans por el apoyo a lo largo de los años.

"Estoy tan increíblemente honrada de ser nombrada icono de la música", expresó. "Tengo los mejores fans del mundo. Me han apoyado desde los primeros días, y es su amor y pasión lo que me hace seguir adelante".