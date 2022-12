Qatar 2022: ¿Por qué Cristiano Ronaldo fue eliminado de la alineación principal de Portugal contra Suiza?

Este cambio en la alineación se produce solo unos días después de que Ronaldo aparentemente desaprobara ser sustituido en el partido de su equipo contra Corea del Sur el 2 de diciembre, aparentemente diciendo que Santos estaba "apurado" por sacarlo.

La frustración de Ronaldo fue abordada más tarde por el entrenador Santos. "No escuché nada. Estaba demasiado lejos, y es por eso que solo lo vi discutiendo con un jugador de Corea del Sur, y nada más", dijo Santos a los periodistas, refiriéndose al intercambio de Ronaldo con el jugador Cho Gue-Sung, según ESPN. "¿Ya he visto las imágenes? Sí. No me gustó. No me gustó nada".